Z předběžných údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí celkem 379 945 hostů. V porovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 12,7 %. „V období od ledna do června 2023 navštívilo Plzeňský kraj více než 132 tisíc zahraničních hostů, což je o 32 137 osob více v porovnání s rokem 2022, což znamenalo téměř třetinový nárůst. I v případě domácí klientely došlo k nárůstu, a to o 10 613 hostů, což je o 4,5 %,“ uvedla Lenka Hamouzová z Českého statistického úřadu v Plzni.

Návštěvníci strávili od ledna do června v Plzeňském kraji celkem 890 519 nocí, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 nárůst o 97 tisíc nocí. „Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,3 noci a průměrná doba pobytu na 3,3 dne,“ poznamenala Hamouzová s tím, že se vrací předcovidová čísla.

Mezi zahraničními turisty šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa (70 496, vloni to bylo 52,8 tisíce). Dále do Plzeňského kraje směřovali také hosté ze Slovenska, Polska, Rakouska, Ukrajiny a Itálie. „Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z amerických zemí, Mexika, Spojeného království, Španělska či Portugalska,“ sdělila Hamouzová.

Návrat doby před covidem zaznamenávají i hotely, a to i co se týče německé klientely. „Před covidem k nám přijíždělo 20 % hostů z Německa, minulý rok to bylo 10 % a letos je to již 15 %, dá se tedy říci, že se vracíme do období před covidovou pandemií," potvrdil ředitel hotelu OREA resort Horizont na Šumavě Milan Vyskočil.

Němci často míří i na Šumavu, což potvrzují pracovnice informačních center. I z toho důvodu se policie rozhodla informovat o tom, že na české straně platí jiná pravidla než na německé. „Společně s jihočeskými kolegy a policisty ze Spolkové republiky Německo jsme připravili projekt zaměřený na návštěvníky a turisty Šumavy pod názvem Jedna Šumava dvojí pravidla. Cílem projektu je upozornit turisty na obou stranách hranic Šumavy na pravidla, která platí na jednotlivých územích, a upozornit na rozdíly v zákonech dvou sousedních zemí. To vše prostřednictvím nového informačního letáku, ve kterém jsou sdělení pro turisty v českém i německém jazyce, mapa Šumavy s vyznačenými body záchrany, čísla tísňových linek a další informace,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

A už při představování projektu na Modravě se na místě zastavilo několik německých turistů, aby se s informacemi seznámili.

Celkový počet hostů v Plzeňském kraji meziročně vzrostl o 12,7 %, u nerezidentů dokonce o 32,0 %, počet přenocování také vzrostl, a to o 12,2 % (u cizinců o 26,7 %).

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,0 %, jde až o devátý podíl v rámci krajů, což souvisí s nevyhovující infrastrukturou cestovního ruchu. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Praha.