Pro houbaře máme výbornou zprávu. Už rostou! Milovníci výprav s košíkem do lesa se vrací s úlovkem z různých míst Plzeňského kraje, houby se dají najít od Šumavy po sever Plzeňska. Mykologové potvrdili, že aktuálně na západě Čech roste hned několik druhů hřibů, lišky, tzv. masáci i další výborné jedlé houby. Prognóza je podle nich velmi dobrá, počasí houbařům přeje.

Severní Plzeňsko - houby nalezené Lenkou Farkašovou. | Foto: Lenka Farkašová

„Situace je velmi příznivá. Houby jsou nyní na obrovském vzestupu. Jedou a pojedou. Srážkové úhrny jsou bezvadné, pršet má i o víkendu. Určitě alespoň dva týdny bude situace velmi dobrá,“ řekl Deníku mykolog Luboš Zelený z Plzeňska. Letos podle něj začaly houby, které lidé běžně sbírají, růst o několik týdnů dříve, než je běžné. První, např. kozáci, končili v košících už v polovině dubna. „Aktuálně dominují hřibovité houby. Rostou hřib dubový, borový či kovář, klouzek modřínový, muchomůrky růžovky lidově zvané masák, celá řada holubinek, lišky, prostě klasické letní houby,“ vyjmenoval Zelený.

Stejné zkušenosti má i klatovský mykolog Svatopluk Ján. I na Šumavě a v jejím podhůří, např. na Chudenicku, už houby díky vydatným dešťům rostou. Jde o stejné druhy, jaké vyjmenoval jeho kolega Zelený. „Hřiby borové, které se už objevují, by ale lidé neměli sbírat pro kulinářské účely, neboť jde o ohrožený druh,“ upozornil Ján s tím, že ideální variantou je tuto houbu si vyfotit a nechat v lese. Nabídl ale jiné houby. „Fajnšmekři, kteří do mykologie už více pronikli, oceňují, že už rostou holubinka namodralá a holubinka bukovka, obě vynikající na jídlo. Jsou to poměrně velké holubinky, ale i ty bohužel bývají červivé. Letos jsou houby červivé poměrně dost,“ upozornil Ján, který se s kolegou Zeleným shoduje v tom, že prognóza na nejbližší období je příznivá. Záležet bude samozřejmě na dalším počasí, kdyby bylo sucho, přestanou houby růst.

Houbové řízky i omáčka

Zkušenosti houbařů potvrzují, že krásné kousky lze najít v celém Plzeňském kraji. Spokojena se z první letošní výpravy na houby vrátila Lenka Farkašová, která slavila úspěch na severu Plzeňska. „Před týdnem jsem našla letošní první křemenáč při procházce se psem pod Krkavcem, a tak jsem v sobotu vyrazila do lesů kolem Všerub podívat se, zda již začíná sezona i v našem kraji. K mé velké radosti bylo po procházce lesem v košíku Jidášovo ucho, tři křemenáče a šest hřibů,“ pochvalovala si houbařka s tím, že k nedělnímu obědu tak byla bramboračka a houbová omáčka s knedlíkem.

Spokojen se z lesa vracel i Miroslav Kopřiva z Klatovska, jenž se v neděli v podvečer vypravil do okolí Hnačova. „Našel jsem více než deset hřibů kovářů. Modráci, jak se jim lidově říká, byli zdraví. Udělali jsme si z nich řízky a zbytek jsem dal do mrazáku,“ řekl Deníku Kopřiva.

Se svou první letošní výpravou s košíkem do lesa na Tachovsku je spokojen i Jan Kroc. „Na houbách jsem byl v pondělí cestou z práce. Mám oblíbený les kousek od dálnice cestou z Plané. Byl jsem letos poprvé. Chtěl jsem vyzkoušet, zda to u nás také roste, když vidím ty každodenní příspěvky na facebookové houbařské skupině,“ vysvětloval Kroc s tím, že díky úspěšnému houbaření mohl doma manželku potěšit houbovými řízky a vepřovým na liškách.

Houbařům chce pomoci i Český hydrometeorologický ústav, který v pondělí na svých stránkách spustil oblíbenou mapu pravděpodobnosti růstu mykorhizních (zejména hřibovitých) hub, které sbírá většina českých houbařů.

Pravděpodobnost růstu hub k 29. 5.Zdroj: ČHMÚ

Jen pozor na to, abyste sbírali druhy, které znáte. Vloni skončilo v nemocnicích v Plzeňském kraji osm lidí, kteří se otrávili houbami. A jindy bývá číslo ještě vyšší, loňský rok totiž růstu hub nepřál.