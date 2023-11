V pátek začíná filmový Juniorfest, který zavítá do šesti měst, v Plzni jsou připraveny dvě oblíbené akce v zoo či festival pro cestovatele nebo milovníky Francie, v nedaleké Zruči pak Moravský večer. V Domažlicích mohou zájemci navštívit přednášku profesionálního pračlověka, v Klatovech začíná plesová sezona a v Rokycanech a v Kladrubech nová výstava v muzeu. Tachově si pak lidé mohou užít netradoční prohlídky kláštera, pro děti jsou na řadě míst připraveny strašidelné stezky.

V plzeňské zoo bude pro děti v sobotu připravena strašidelná stezka, zakončená lampionovým průvodem a show v amfiteátru. | Foto: Deník/Veronika Zimová

DOMAŽLICKO, PLZEŇSKO, KLATOVSKO

Strartuje filmový Juniorfest

Kdy: od 3. do 8. listopadu

Kde: Domažlice, Horšovský Týn, Plzeň, Klatovy, P5eštice, Dobřany

Za kolik: od 50 korun, celofestivalová akreditace 240 korun

Proč přijít: V šesti městech Plzeňského kraje se od 3. do 8. listopadu uskuteční 16. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mladé publikum Juniorfest. Přinese soutěžní i nesoutěžní filmové projekce, workshopy, zábavná odpoledne, besedy a mnoho dalšího. Tradiční událostí je předání nejvyššího festivalového ocenění Zlatá rafička, které letos převezmou Pavel Nový (5. listopadu) a Vladimír Hanzlík (6. listopadu). Předání Zlatých rafiček proběhne v Erbovním sále Státního hradu a zámku v Horšovském Týně vždy od 18 hodin. Více na juniorfest.cz.

PLZEŇSKO

Zoo podpoří běh, v sobotu tam bude strašit

Kdy: pátek 3. a sobota 4. listopadu

Kde: Plzeň

Za kolik: běh 200 korun, sobota vstupné dle ceníku zoo

Proč přijít: Spolek Rozběháme Česko připravil na pátek další ročník charitativního Běhu pro ZOO Plzeň, letos budou jeho účastníci přispívat na adopci plzeňských nosorožců Manjulu a Baabuua. Trať o délce 3 kilometry vede areálem zoo, vhodná je i pro kočárky, doporučená je čelovka, připravena je soutěž o nejlepší retro kostým. Start je v 18.00 hodin u vchodu do amfiteátru, prezence na místě od 17.00, registrovat se je možné i v den běhu, více na rozbehamecesko.cz/zavody. V sobotu pak bude v zoo připraven od 14 hodin oblíbený program Zoo strašení aneb Bu-Bu-Bu zoo se strašidelnou soutěžní stezkou, tombolou, lampionovým průvodem a závěrečnou show v amfiteátru. Více na zooplzen.cz.

V Besedě je Cestovatelský festival

Kdy: sobota 4. listopadu od 13.00

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Za kolik: 450 korun v předprodeji na celou akci, na místě 490 korun

Proč přijít: Na velkém plátně Kina Beseda se bude v sobotu cestovat kolem světa. Akce Cestovatelský festival už tradičně vezme diváky na místa, kam se většina z nás dostane jen prstem na mapě. Tentokrát se na celkem šesti projekcích a přednáškách podívají třeba do Pákistánu, Patagonie, Angoly, Papuy Nové Guineje a nebo až na Velikonoční ostrov. Podávat se bude cizokrajné jídlo a chybět nebudou ani tradiční výrobky z cest. Celodenní vstupenku lze za zvýhodněnou cenu koupit už teď, na jednotlivé přednášky se budou vstupenky prodávat až v den konání festivalu od 12.30.

Bonjour Plzeň slaví třicátiny

Kdy: do 16. listopadu

Kde: Plzeň

Za kolik: různé vstupné, některé akce zdarma

Proč přijít: Jubilejní 30. ročník festivalu Bonjour Plzeň na téma „všemi smysly“ nabízí zajímavé zážitky spojené s Francií a Belgií. Na náměstí už začala před plzeňskou radnicí výstava fotografií z partnerských měst Plzně v Belgii a Francii, v pátek lze navštívit v Alliance française na náměstí Republiky od 18 hodin povídání o francouzských regionech se známým průvodcem, spisovatelem a učitelem Zbyňkem Kašparem, které doplní ochutnávka místních specialit v podobě cideru, pommeau, calvadosu a sýrů. Vstupné je 350 korun a je nutná rezervace na kaspar.zbynek@seznam.cz. V sobotu se pak v DEPO2015 chystá od 16 hodin v kavárně Ústředna zážitkové odpoledne a večer Zažij Francii s trhy s francouzskou tematikou a hudbou, oživením bude vystoupení nového cirkusu v podání Žongleros. Vstup je zdarma. Více na bonjourplzen.cz.

Asmodeus pokřtí nové album

Kdy: sobota 4. listopadu od 20.00

Kde: Bílej medvěd, Plzeň

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: Klatovská thrash metalová kapela Asmodeus, která letos slaví 35 let, pokřtí v sobotu večer v plzeňském klubu Bílej medvěd v Prokopově ulici nové album s názvem Pobřeží královny Marie. Kmotrem desky bude bubeník Klaudius Kryšpín a jako hosté vystoupí plzeňský Antracit a blovický Aligátor.

V kostele zazní písně z operet a muzikálů

Kdy: neděle 5. listopadu od 18.00

Kde: kostel U Ježíška v Plzni

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Koncert Operety a muzikály ve výjimečném prostředí plzeňského kostela U Ježíška se chystá na nedělní večer. Od 18 hodin vystoupí sopranistka Tereza Dlouhá a mezzosopranistka Eliška Průšová s klavírním doprovodem Aliny Říhové.

Ve Zruči se chystá Moravský večer

Kdy: sobota 4. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům u Drudíků, Zruč-Senec

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Moravský večer s Cimbálovou muzikou Milana Broučka, víny od Znovínu Znojmo a speciálním moravským menu se chystá v Kulturním domě u Drudíků ve Zruči-Senci. Originální multižánrová cimbálovka, která má ve svém repertoáru vedle skladeb s folklórními prvky také filmové melodie či rockové a popové hity, bude hrát od 20 hodin po celý večer, než ji vystřídají úžasné harmoniky Duo Maniacs Accordions.

DOMAŽLICKO

Varhanní koncert

Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: kostel sv. Petra a Pavla, Holýšov

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na varhanním koncertě se představí dva umělci. Vystoupí varhaník Vojtěch Novák a sopranistka Natálie Šmausová. Zazní skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, F. X. Brixiho, W. A. Mozarta, F. Schuberta, G. F. Händela a dalších autorů. Pořadatelem je Dům dějin Holýšovska ve spolupráci s římskokatolickou farností v Holýšově.

Jan „Tonda“ Půlpán představí Expedici Monoxylon IV

Kdy: pátek 3. listopadu od 17.00

Kde: Muzeum Chodska Domažlice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Jedinečný archeologický experiment: na dlabaném člunu Egejským mořem, to byla Expedice Monoxylon IV. S jejím průběhem seznámí návštěvníky přednášky v Muzeu Chodska profesionální pračlověk a účastník expedice Jan „Tonda“ Půlpán.

Výsadba nových stromů aleje směrem k Sedlci

Kdy: neděle 5. listopadu od 10.00

Kde: Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Aleje ve směru na Sedlec, náležející pod správu Poběžovic, se dočkají v neděli 5. listopadu nových stromů. Na oživení tří alejí zve město Poběžovice za podpory Nadace O2 a programu Sázej stromy aneb sazejstromy.cz. Společná výsadba nových stromků, jejichž sazenice se objevily už koncem října u poběžovického hradu a zámku, začne pod dohledem odborníka od 10 hodin. Odborný výklad provede kvalifikovaný arborista Lukáš Čermák. Pro děti bude v rámci výsadby připravena naučná stezka.

Poslední moštování

Kdy: sobota 4. listopadu od 8.00

Kde: moštárna Domažlice, Komenského 68

Za kolik: 2 Kč/kg člen, 3 Kč/kg ostatní

Proč přijít: Na poslední letošní moštování zvou domažličtí zahrádkáři. Moštuje se od 8 do 10 hodin. Ovoce vám zde rozdrtí, slisují do přinesených nádob. Odpad si musí každý odebrat zpět.

KLATOVSKO

Sklářství v Jizerských horách

Kdy: neděle 5. listopadu od 14.00

Kde: PASK, Klatovy

Za kolik: vstupné do Pavilonu skla 80/60 korun

Proč přijít: Listopad je v PASKu ve znamení jizerskohorského skla. Výstavu Secesní sklo z Jizerských hor doprovodí dvě přednášky o historii sklářství kraje okolo řek Jizery, Nisy a Kamenice. První z nich, kterou přednese doktor Petr Nový, se bude věnovat obecně vývoji jizerskohorského skla od 16. století do současnosti a můžete si ji poslechnout v neděli. Na přednášky navazují komentované prohlídky s odborníky.

Lampionový průvod

Kdy: pátek 3. listopadu od 16.30

Kde: sraz u okrouhlice ve Vrchlického sadech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Základní škola v Plánické ulici v Klatovech letos slaví 160. výročí a při té příležitosti připravila řadu akcí. Jednou z nich je i lampionový průvod. Ten vyjde od okrouhlice ve Vrchlického sadech a cílem bude Kolonáda – Mercandinovy sady. Těšit se můžete také na pěvecké a taneční vystoupení žáků 1. stupně. Zahraje folkrocková kapela Zrcadla.

Ples handicapovaných

Kdy: pátek 3. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Klatovy

Za kolik: v předprodeji 250 korun, na místě 300 korun

Proč přijít: V Klatovech startuje plesová sezona. Už v pátek je bohatý program připraven v rámci Plesu handicapovaných, kterým bude provázet Tereza Pergnerová. Mezi účinkujícími se představí tanečníci standardních společenských tanců v ParaDance. Svou světelnou show předvedou umělci specializující se na tuto formu vystoupení. Na ples zavítá také paralukostřelec David Drahotínský, který je čerstvým několikanásobným mistrem světa v tomto sportu. Hudební stránku večera zajistí skupina Orion. Během večera návštěvníci uvidí také ukázky florbalu na elektrických vozících, mohou si vyzkoušet, jaké to je, trávit ples na mechanickém vozíku, ale také se budou moci zapojit do oblíbené losovačky, ve které bude možné získat hodnotné ceny.

Jaroslav Samson Lenk představí CD Srdcem

Kdy: pátek 3. listopadu od 19.30

Kde: Divadlo Klatovy

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy připravila koncert známého písničkáře Jaroslava Samsona Lenka, na kterém zaznějí písně z jeho nejnovějšího CD Srdcem. Ryze autorské písně byly pro potřeby zcela mimořádného koncertu obohaceny o orchestrální aranže Karla Bečváře a doprovodí je pěvecké sbory Fialky, Sedmikrásky a komorní orchestr ZUŠ.

ROKYCANSKO

Divadelní přehlídka v Radnicích pokračuje

Kdy: sobota 4. listopadu od 19.00

Kde: KD U Růže Radnice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Padesátý ročník Radnické divadelní přehlídky pokračuje v sobotu 4. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě U Růže. Tentokrát diváky pobaví ochotníci z Horšovského Týna s komedií Neběhej s nůžkama v ruce.

Nová výstava v muzeu patří panenkám

Kdy: od pátku 3. listopadu do 25. února 2024

Kde: Muzeum Dr. B. Horáka, Rokycany

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Na nové výstavě v rokycanském muzeu se návštěvníkům představí panenky od roku 1900 do současnosti, ukáže, jak se měnily materiály na jejich výrobu, styl oblékání, výroba a úprava vlásků. Dozví se také něco o firmách, které panenky vyráběly, a za jakou cenu se dala panenka pořídit v různých obdobích. Exponáty na výstavu jsou zapůjčeny ze soukromých sbírek Jiřiny Havlové a Alexandry Diny Čekanové. Vánočně laděná výstava je určená především pro rodiny s dětmi.

TACHOVSKO

Oživené noční prohlídky

Kdy: pátek 3. listopadu, každou hodinu od 17.00 do 20.00

Kde: klášter Tachov

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Potmě, pouze za svitu svící dostanou zájemci jedinečnou šanci setkat se v klášterních prostorách s mnichy františkány, ale i dalšími historickými postavami. K procházce historií bude patřit také netradičně osvětlená zahrada. Vzhledem k omezené kapacitě je dobré udělat si rezervaci na tel. čísle 374 722 171.

Strašidelná stezka

Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: Tachov; start na sídlišti Rapotín, parkoviště u tachovského hřbitova

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zhruba dvacetiminutová strašidelná stezka bude v sobotu připravena v Tachově. Od 17 hodin se na ni mohou vydat menší skupinky, poslední by měla vyjít nejdéle v 19 hodin. Pro malé návštěvníky bude připraven kvíz. S sebou na cestu přibalte tužku nebo propisku a na nohy obujte raději nepromokavou obuv. Čekání na startu zpříjemní i připravené občerstvení.

Korálková tančírna

Kdy: sobota 4. listopadu od 19.30

Kde: Kinonekino, Planá

Za kolik: v předprodeji 390 korun, na místě 490 korun

Proč přijít: S úderem půl osmé hodiny večerní na pódiu spustí a k tanci přítomné vyzve orchestr Zatrestband z Třešti a Klára Vytisková. Dámy mohou dorazit nazdobené korálkovými šperky a další mohou také darovat. Pořadatelé uvítají do tomboly různé korálkové ozdoby, dekorace, prostě cokoliv korálkového. Každý, kdo do chystané tomboly cokoliv z korálků věnuje, obdrží pět slosovatelných lístků do tomboly zdarma.

Chovatelský trh

Kdy: sobota 4. listopadu od 8.00 do 11.00

Kde: chovatelský areál Mánesova ul., Stříbro

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Stříbře zve na chovatelský trh. Budete mít možnost nákupu a prodeje chovatelských přebytků, prodeje krmení. Trh se koná v chovatelském areálu v Mánesově ulici ve Stříbře.

Mersi Beaucoup! Vernisáž výstavy

Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: Regionální muzeum Kladrubska

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Na vernisáž výstavy digitální grafiky z tvorby známého plzeňského muzikanta Marcela Mersího Marka (Děda Mládek Illegal Band a Burma Jones) jste zváni do Regionálního muzea Kladrubska. Výstava má název Mersi Beaucoup! a vernisáž za účasti autora (který také na vernisáži spolu se svými hudebními přáteli zahraje) se koná v pátek od 18 hodin. Výstava potrvá do 28. prosince.