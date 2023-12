Apel ministra vnitra Víta Rakušana na starosty, aby města zrušila novoroční ohňostroj, se v Plzeňském kraji minul účinkem. Plzeň ani Domažlice tradiční a oblíbenou akci nezruší a stejně se pravděpodobně rozhodnou i v Klatovech. Život má podle vedení měst jít dál přes obrovskou tragédii. Gesto Rakušana je vnímáno jako populistické.

Novoroční ohňostroj a koncert v Klatovech | Video: Deník/D. Loudová

„Je to obrovská lidská tragédie, jejíž oběti jsme v Plzni veřejně uctili minutou ticha, zrušením kulturního programu na adventních trzích a vyvěšením černých vlajek. Novoroční ohňostroj jsme se rozhodli ale nerušit, jsme přesvědčeni, že bychom tím jen nahrávali šílencům, kteří takové činy páchají, protože šíření strachu a blbé nálady je přesně to, co chtějí způsobit. V neposlední řadě je ohňostroj jedna z mála věcí, které lidem v rámci negativních zpráv, které se na ně pořád valí, může pomoci zvednout náladu při vstupu do nového roku,“ uvedl starosta centrálního plzeňského obvodu, jenž tamní ohňostroj pořádá, David Procházka. Dodal, že výrok ministra Rakušana vnímá jako populistický, rozdělující společnost. „Dostává do nelehké situace nás starosty tím, že se dá vykládat, že starosta, který ohňostroj nezruší, dostatečně nesoucítí s oběťmi a jejich rodinami,“ uzavřel Procházka.

Stejně se rozhodli i v Domažlicích. Ani tam novoroční ohňostroj rušit nebudou. „Je to tragická událost, ale život má jít dál. Patnáct úmrtí na fakultě, budu-li počítat i agresora, je patnáct úmrtí, to je enormně tragické. Ale je nás tu asi deset milionů. A nemyslím si, že je vhodné, abychom např. malé děti stresovali tím, že zrušíme jejich oblíbenou událost a budeme jim vysvětlovat, proč to je, co se stalo. Ony se pak začnou třeba bát chodit do školy či školky,“ vysvětlil domažlický místostarosta Viktor Krutina s tím, že město chce obyvatelům popřát vše nejlepší do nového roku, a k tomu ohňostroj prostě patří.

V Plzni budou nově tiché ohňostroje, Klatovy a Domažlice zůstávají u klasiky

V Klatovech bude definitivní verdikt znám nejpozději v pátek. Starosta města Rudolf Salvetr Deníku řekl, že on osobně by ohňostroj nerušil. „Musím přiznat, že mne ten apel ministra vnitra Rakušana trošku překvapil. Je logické, že v době státního smutku, nebo bezprostředně po té věci, jsme omezili program a ani jsme na to nepotřebovali žádný apel, to bylo naprosto jednoznačné. Nejsem si ale jistý, že máme zastavit život i na Nový rok. Je to šílený, hrůzný čin, ale domnívám se, že s oslavou Nového roku nemá co do činění. Zrušením ohňostroje bychom udělali právě to, co ten člověk mohl chtít, tedy zastavit život,“ je přesvědčen Salvetr.

Rokycany a Tachov novoroční ohňostroj nepořádají.

V menších městech se jej rozhodli zachovat v Kladrubech na Tachovsku a ve Zbirohu na Rokycansku.