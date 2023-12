Šest krásných českých koled zazpívá obrovský sbor ve středu 13. prosince napříč celým Českem. Na náměstích, návsích ale třeba i ve školách, kostelech či domovech pro seniory si totiž lidé zanotují v rámci akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Koledy zazní v 18 hodin, pustit se je můžete také na stránkách www.ceskozpivakoledy.cz nebo je naladit na vlnách Českého rozhlasu. V Plzni na náměstí Republiky si lidé zazpívají společně s kapelou Čechomor.

Čechomor zve na akci Česko zpívá koledy | Video: Čechomor

Přihlásilo se přes 700 míst, v západních Čechách téměř sedmdesát. V Plzni se obří sbor opět sejde na náměstí Republiky. Program začne už s předstihem v 16 hodin, kdy na pódiu vánočních trhů vystoupí dětský sbor Jiřičky. Děti zazpívají ještě v půl šesté u vánoční zvoničky. Hlavní hvězdami odpoledne ale bude populární skupina Čechomor, která od 18 hodin zazpívá nejen sérii českých koled. „Na projektu Česko zpívá koledy spolupracujeme s Deníkem již několik let. Přirostl nám k srdci natolik, že si bez něj advent ani neumíme představit. Do Plzně se moc těšíme, zahrajeme jak známé české koledy, tak ty naše čechomorské,“ říká zpěvák Karel Holas. „Je to vždy výzva hrát v zimě venku, ale my máme výzvy rádi a Karel umí zahrát i nejsložitější sóla v rukavicích, takže jsme připraveni na všechno. Doufáme, že se nás na náměstí sejde spousta! Tak brzy na viděnou v Plzni,“ dodává se smíchem další člen Čechomoru František Černý.

Zdroj: Čechomor

Na zpívání se těší i Jiřičky, které se na zpívání chystají na několika soustředěních. „Připravujeme se opravdu poctivě. Děti se moc těší. Máme hodně nováčků a bude to pro ně úžasný zážitek zpívat před tolika lidmi na náměstí,“ vzkázala sbormistryně Jiřiček Jarmila Procházková.

Zpívat se bude i v mnoha dalších městech a obcích v regionu. Namátkou v Mýtě, Mrákově či Břasích, před školou se sejdou lidé v Pocinovicích, před zámkem zase v Osvračíně. V minulých ročnících se připojili dokonce i lidé ze zahraničí a stejné to bude i letos. Zpívat se bude ve Vatikánu, Španělsku ale i v Bavorské Železné Rudě, kde zazní nejen české, ale i německé koledy a vystoupí dětská folklorní skupina Hořeček ze Železné Rudy. Již poněkolikáté se přidá i další šumavská obec Javor, kde se tato akce již tradicí a pokaždé je spojena také s rozsvícením vánočního stromku na návsi. Vánoční písně se opět rozezní také Velkým Borem, kde se všichni sejdou na návsi. „Těšíme se na společné setkání a zpívání koled na velkoborské návsi. Dobrůtky k zakousnutí a na zahřátí budou obcí obstarány. Tak si přijďte užít adventní čas,“ vyzvala ke společnému zazpívání koled Jana Brůžková.

Mohutný chór složený napříč celou republikou zazpívá druhou prosincovou středu opět šest vánočních písní. Kompletní texty těchto koled najdou zájemci na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde bude ve formátu pdf ke stažení i zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště. „Je to jednoduché, stačí vyplnit formulář na webových stránkách. My se na vás budeme těšit především na plzeňském náměstí,“ vysvětluje šéfredaktor Deníku pro západní a jižní Čechy Kamil Kacerovský.

Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete účastnit osobně, a přesto byste si rádi zanotovali, ani to není na překážku. Koledy si můžete zazpívat i z pohodlí svého domova třeba s Českým rozhlasem, který stačí jen naladit v uvedený čas.