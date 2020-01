/VIDEO/ Návštěvníci reprezentačního plesu Drůbežářského závodu Klatovy, který se v pátek konal v tamním kulturním domě, se nenudili.

Reprezentační ples Drůbežářského závodu Klatovy. | Video: Deník / Milan Kilián

Akci moderovali Martina Hudečková a Richard Trsťan, o zábavu hostů se starali Taneční orchestr Miroslava Novotného, skupina The Rockset, kapela Zenit a DJ Siky. Svoje taneční umění předvedla domácí skupina Modern a také překvapení večera, jímž byli Marek Zelinka a Veronika Lálová, kteří zářili v televizní soutěži StarDance. V Klatovech předvedli, že ne náhodou. Ples nabídl i ochutnávku vín, hodnotné ceny či fotokoutek zdarma. „Já nejsem profesionální moderátor, vedle Richarda jsem jen tak vlála, ale jak mi jednou řekla Jiřinka Bohdalová: Žena vedle muže nepracuje, žena zdobí. Snažila jsem se tedy zdobit (smích). Nevím, jak se mi to povedlo, ale každopádně jsem si to tu užila, jsou tu hrozně milí lidé. Publikum bylo fantastické a ples krásný,“ pochvalovala si Martina Hudečková.