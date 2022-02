Jasné ale už nyní je, že oproti původním plánům, se hodně rekonstrukce výrazně prodraží. „Kino se zatím stále kreslí, projektová dokumentace by měla být dodělaná na konci tohoto roku. Měli bychom mít už i stavební povolení. Ale ještě uvidíme, zda dá tuhle akci příští zastupitelstvo do rozpočtu, ale myslím si, že to není reálné. Protože se na to budou muset připravit peníze. Před dvěma lety jsme se bavili o tom, že půjde o zhruba 50 až 60 milionů korun, teď už to bude 80 až 90 milionů. Určitě se musí hledat dotační titul,“ uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.