Komedie diváky zavede do Clevelandu, kde netrpělivě očekávají příjezd Tita Merelliho, proslulého operního pěvce světového formátu. Přijede se svou ženou, aby v operním sále ztvárnil roli Othella ve stejnojmenné opeře. Mistr však není zrovna v nejlepší kondici, sužují ho zažívací problémy. Celé vystoupení je na spadnutí. Tito po hádce se svou ženou spolyká pilulky a zapije je lahví vína.

„Asi si všichni dovedete představit, co to s ním udělá. Bude se rušit celé představení? V divadle je 1000 diváků, to je 50 000 dolarů. Dokáže ředitel opery Saunders z této zapeklité situace vybruslit? Najde adekvátní náhradu, nebo snad skončí sám na pilulkách? Jak to všechno dopadne? Bude ředitel opery lynčován natěšeným davem, nebo budou zážitkuchtiví diváci spokojeni? Přijďte se sami přesvědčit do klatovského divadla 13. března od 19.30 hodin,“ láká za plánické ochotníky Lukáš Týml.