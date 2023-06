Velké i malé pivovary potěšily chuťové pohárky návštěvníků dvoudenních pivních slavností v Klatovech. Nechyběl ani bohatý hudební program, který vrcholil vystoupením domácí kapely Ukradený Vjecy.

Pivní slavnosti se přilákaly opět davy lidí, ale dle pořadatele Vlastimila Lagrona jich nebylo tolik jako v minulých letech. „I když je letos krásné počasí, tak si myslím, že je méně lidí, než chodilo dříve. Jsou velké akce i nedaleko a lidé jsou tak roztříštění okolo. Jinak jsme ale spokojení,“ okomentoval Lagron.

Vzhledem k současné "drahé době" lidi ani nepřekvapily ceny, kdy půllitr piva vyšel okolo 50 korun. Pivovary to však pociťovaly. „Chodí méně lidí. Vidíme to na výtoči. Jindy už jsme měli prodáno mnohem více. Těžko říct, zda je to tím, že je o něco méně lidí nebo zkrátka šetří. I když nabízíme několik druhů piv, aby si každý mohl vybrat, ani tak není zájem tak velký a neříkáme to jen my,“ zhodnotil zástupce jednoho ze zúčastněných pivovarů.

Návštěvníci poukazovali v podstatě jako každý rok na jedno zásadní omezení. „Přijde mi naprosto šílené, že pivní slavnosti, kde se sejdou stovky, možná tisíce lidí, končí ve 23 hodin. Copak jsme malé děti, abychom měli večerku. Je škoda, že město nedá výjimku jako na jiné akce. Končit v jedenáct hodin je škoda. Vždyť se zábava většinou rozjíždí v devět, v deset, kdy se všichni scházejí a za hodinu je konec. Hrozný, kde se lidé baví, tam se to zařízne,“ postěžoval si Karel Sýkora a nebyl jediný.

