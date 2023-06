Tragická událost, která se odehrála z pátku na sobotu nedaleko Klatov, kdy po rozlučce našli kamarádi spolužáka mrtvého, zasáhla mnoho lidí. Nyní policie zveřejnila výsledek pitvy.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Vše se odehrálo na louce u obce poblíž Klatov, kde se deváťáci z klatovské školy loučili se školním rokem. Bohužel rozlučka skončila fatálně. Když šli spolužáci chlapce ráno vzbudit do stanu, našli ho již bez známek života. Dle prvotních informací se měl udusit zvratky, další verzí bylo i to, že na něj měli kluci skákat, když byl ve stanu. To se ale nepotvrdilo. „K případu úmrtí chlapce na Klatovsku sděluji, že včera proběhla soudní pitva, při které bylo vyloučeno cizí zavinění. Bližší informace zatím poskytovat nebudeme,“ uvedla ve středu policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že případ policie nadále vyšetřuje.

Tragédie zasáhla celé Klatovy. „Je to strašné, vůbec si neumím představit, co musejí rodiče prožívat. Je mi to moc líto, byl to hodný a šikovný kluk, nadaný sportovec. Měl celý život před sebou,“ řekla Klatovanka Renata Černá.

