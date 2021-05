Píše si své písně a i si sám hraje na všechny nástroje. Jednu z písní si dokonce vzala za svou Liga proti rakovině Praha. Vše shrnul pod název Egoprojekt.

„Myšlenka vytvořit tento hudební projekt sahá asi již osm let zpět. Mám sice fungující kapelu Chai, ale kdybych chtěl hrát vše, co mě baví, musel bych mít kapel pět. Nejde žánrově obsáhnout vše v jednom, každá kapela by měla mít svoji tvář. Hudebních nápadů mám naštěstí stále dost, a tak si je zaznamenávám do diktafonu a telefonu. U nich hned poznám, co kam se hodí. Několik nápadů jsem posbíral také do tohoto projektu, který je žánrově energický, 'potrhlý' a spíše rychlejší rock. Občas až punk, ale k tomu to přiřazovat nechci, je to moc zavádějící slovo,“ uvedl Bošek.

Zdroj: Youtube

Určitá originalita by v jeho hudbě měla být díky nezvyklému zvuku kytary, alespoň zde v Čechách. Pavel Bošek rád hraje na kytary, které nemají tuctový zvuk. Nejprve chtěl posbírat nové muzikanty a vyrazit do nahrávacího studia. S některými se zkouška uskutečnila, ale nic nezapadalo do muzikantových představ. Nechal tomu čas a hrál s kapelou. „Jednou jsem objevil zajímavé bubny, které jsem chtěl domů. Vzpomněl jsem si, jak jsem do toho v deseti letech mlátil, a pro bubny si nakonec jel. Hrál jsem si ze začátku pro radost. Jak mě to ale bavilo, rozhodl jsem se, že si bubny nahraji sám. Od svého bratra jsem si půjčil baskytaru, později jsem si pořídil vlastní a měl jsem výbavu pro celou kapelu,“ popsal muzikant s tím, že když dával písničky dohromady, mělo to výhodu v tom, že nikomu nemusí nic vysvětlovat a že si hudebně vše sestaví, jak to cítí.

PŘIPRAVENÉ PECKY

K písni s názvem Ruleta vznikl přímo v nahrávacím studiu Franz Kavkaz u Michala Janečka v Domažlicích videoklip, který zpracoval Stanislav Bouzek. „Videoklip je čerstvou novinkou a je ozvláštněný tím, že je věnován Lize proti rakovině Praha. Píseň jsem jim věnoval, protože jsem v ní našel takovou určitou spojitost. Svou energií a textem je vhodnou podporou v boji s onkologickým onemocněním, jak sami uznali. Toho si vážím, moc mě těší, že hudba může posloužit i jako taková muzikoterapie,“ sdělil Bošek.

Písně natočil zatím tři, jsou to rockové energické kytarovky a postupně je chce zveřejňovat. „Pokud nastřádám anebo spíš se mi podaří získat nějaké sponzorství, rád bych to dotáhl na celé album. To bych chtěl potom obohatit ještě o trošičku klavíru a baladičku. Mám připravené myslím dost dobré 'pecky' a škoda s nimi do šuplíku,“ dodal zpěvák.