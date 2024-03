Písně z muzikálu Mamma Mia zněly divadlem, šlo již o jedenácté dílo ZUŠ

Základní umělecká škola Klatovy je známá nejen výchovou talentů v různých oborech, ale také muzikály, které sklízí pokaždé velký úspěch. Na konci února představila ZUŠ již jedenáctý, tentokrát šlo o Mamma Mia - Here We Go Again.

Muzikál Mamma Mia ZUŠ Klatovy. | Foto: se svolením Jiřího Jiříka