Několik minut po zahájení si vzal slovo Stanislav Haviar (Piráti) a informoval o přenosu. „Z důvodu pandemických opatření nemohlo plno lidí přijít, proto mohou zasedání sledovat takto. Nic se nenatáčí, jde jen o stream. Přišlo mi korektní vás o tom informovat, že je zasedání přenášeno,“ uvedl Haviar.

Jiný názor měl ale například zastupitel Miloš Chroust. „Mně to naopak korektní nepřijde vůbec, když jsme se o tom dozvěděli až ve chvíli, kdy už stream běží,“ řekl Chroust, který pak apeloval na Piráty, aby stream ze zasedání ukončili. Nestalo se tak a přenos běžel po celou dobu jednání, protože tím nebyla porušena žádná pravidla.

Ve stejnou chvíli testovalo natáčení zastupitelstva i město, které pak vše vyhodnotí a rozhodne, zda bude dělat on-line přenosy. Zastupitelé dostali do e-mailu odkaz, aby věděli, jak by to vypadalo.

Piráti se během zasedání snažili prosadit také pořízení hlasovací systému, ale to neprošlo. „Tento systém by umožnil rychlejší a přehlednější průběh jednání, srozumitelnější záznam vhodný pro strojový přepis, zvýšil by srozumitelnost díky integrovaným mikrofonům a v neposlední řadě by umožnil adresný záznam hlasování, občané by měli přehled o tom, kdo a jak hlasoval, což by vedlo k větší transparentnosti jednání,“ vysvětlil zastupitel Jiří Zavřel.

Využití by našel nejen při jednání zastupitelstva, ale i během on-line jednáních, kterých je v současné době stále více. Návrh podpořili pouze zastupitelé za KSČM a tři zastupitelé za ANO.