Nad letištěm u Klatov zakrouží výsadkové letadlo pro parašutisty. Nikdo z něj ale neskáče. Veze úplně jiný náklad. Přilétá totiž z Ostravy a přiváží v rámci akce Piloti lidem vitaminové přípravky, určené pro města Klatovy a Sušice.

Výhodou akce je rychlost transportu, trasu Ostrava – Klatovy zvládlo letadlo za pouhou hodinu a půl. Jedním z pilotů byl Pavel Kratochvíl ze Sušice, jenž celou akci zorganizoval. Jako mnoho dalších pilotů je totiž součástí akce Piloti lidem.

„Cítil jsem potřebu zapojit se do vlny pomoci, která se u nás v Čechách vzedmula. S tím, co dělají v nemocnicích, domovech pro seniory a podobně, se ale tohle nedá srovnávat,“ řekl skromně Kratochvíl, který letěl pro potřebnou pomoc již podruhé. „Poprvé jsem letěl svým letadlem před dvěma týdny. Tentokrát by ale malé letadlo na přepravu tolika vitaminů nestačilo, tak jsem využil nabídky společnosti Pink Aviation Klatovy, která má výsadkové letadlo a je v akci Piloti lidem také zapojena,“ uvedl Kratochvíl.

„Do akce se zapojili všichni, kdo mohou. A když můžeme, tak pomůžeme. Dnes to je náš druhý let. Poprvé jsme byli v Praze pro ochranné štíty pro Klatovskou nemocnici. Nasadili jsme opět letadlo Skyvan, které jinak vozí parašutisty, protože má velkou přepravní kapacitu a uveze to, co několik malých letadel dohromady,“ vysvětlil jednatel společnosti Pink Aviation Petr Hlaváček s tím, že pomáhat chtějí i nadále.

VITAMINY DOSTANOU SENIOŘI, ALE I HASIČI

Vitaminové prostředky, které darovala firma z Klatov, si na místě převzali zástupci Klatov a Sušice. „Se starostou jsme se shodli, že tyto podpůrné prostředky pomohou zejména starším lidem, kteří potřebují podpořit imunitu. Jsou proto primárně určeny pro Sociální služby města Sušice, které pečují o 150 klientů ve svých zařízeních a dalších 300, kteří jsou doma. Něco ale rozdáme i hasičům a městské policii,“ řekl Deníku tajemník krizového štábu v Sušici Jaroslav Hupka. Obdobné to je v Klatovech, tam vitaminy obdrží klienti a personál domovů pro seniory, které město spravuje. „Jsme vděčni za každou pomoc. Nezáleží na tom, zda je obrovská nebo malá, protože se skládá do mozaiky,“ konstatoval starosta Klatov Rudolf Salvetr.

POMÁHÁ 400 PILOTŮ VČETNĚ MISTRA SVĚTA

Akce Piloti lidem pomáhá v celé republice. „Aktuálně máme přes 400 registrovaných pilotů, absolvovali jsme už více než šedesát letů,“ řekl Deníku mluvčí projektu Ondřej Daňa. Zájem o dobrovolné lety stále stoupá. Mezi piloty jsou i známá jména, svůj let v rámci projektu absolvoval i akrobatický letec a mistr světa série Red Bull Air Race Martin Šonka. Se čtyřmístným letadlem dopravil zdravotnický materiál z Brna do Ostravy. „Přišla možnost pomoci tím, co dělám a co mě baví,“ uvedl Šonka.