Masopust v Postřekově, který se uskuteční od 17. do 21. února, to jsou desítky roztančených dívek i chlapců v tradičních krojích, velké množství masek, nechybí ani bohatě nazdobené alegorické vozy a do kroku vyhrává dechovka. Průvod vyvrcholí odsouzením a potrestáním Masopusta. Akce se účastní tisíce lidí, nejnavštěvovanější jsou průvody, kdy v neděli 19. února v 16 hodin projde obcí krojovaný a v úterý 21. února od 16 hodin pak masopustní. Postřekovský průvod je držitelem certifikátu nehmotného kulturního dědictví Plzeňského kraje.