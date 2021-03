Deník na návštěvěZdroj: Deník

"Moje letošní Velikonoce probíhají ve stejném režimu jako Vánoce. Dělám pouze objednávky, nepřipravuji žádné akce ani kurzy a mám jen malou zásobičku volných perníčků pro ty, co si vzpomenou na poslední chvíli a také samozřejmě pro rodinu. Neubránila jsem se zasílání perníčků poštou, ale opravdu jen výjimečně, perníčky jsou křehké a bojím se celou dobu, aby došly v pořádku," řekla perníkářka.

Ráda sestavuje perníčky do stojacích skupinek nebo zapichuje na špejlích do květníčků, a to posílat nejde.

Za poslední roky, kdy se perníčkům věnuje na plný úvazek, se jí nestalo, že by měla, jako letos, prázdný diář. "Všechny přepravky i boxy by byly touto dobou plné zabalených perníčků. Odpoledne bych jezdila po kurzech a předváděla na výstavách, po večerech a nocích bych zadělávala a pekla, o každé volné chvilce bych zdobila a balila a hlavně bych se těšila na Velikonoční trhy a další akce," uvedla Grösslová.

Letos má v diáři jen termíny on-line hodin její dcery - základka, zuška klavír, zuška výtvarka a přípravka na víceleté gymnázium.

Místo boxů a přepravek kompletuje perníkové zakázky rovnou do krabic a jediný přímý kontakt s lidmi je při předávání venku u vrátek a s rouškou. O to víc využívá internet a sociální sítě, kterým se dříve snažila vyhýbat. Nyní je ráda, že tu možnost má. "Stále ale doufám, že ten, pro mne nenahraditelný, osobní kontakt s lidmi na kurzech i akcích bude zase brzy možný," dodala perníkářka.