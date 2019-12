PODÍVEJTE SE: Peklo na Rabí zlákalo rekordní počet rodin

/VIDEO/ „Ségro, máš štěstí. Do pekla je šílená fronta, takže půjdeme do nebe,“ velí malý špunt a celou rodinu odvádí do „nebe“. Za čerty, kteří mají peklo nahoře na hradě Rabí, zase tolik nepospíchá.

Nebíčko a peklíčko na známé hradní zřícenině Rabí. | Video: Deník / Milan Kilián