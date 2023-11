Začátek prosince bývá už tradičně ve znamení čertovských a mikulášských akcí a nejinak tomu bude i letos. Ti, co nechtějí na čerty čekat doma, mohou se vydat rovnou do pekla. Na Klatovsku jich bude hned několik.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Leona Paroulková

Jako každý rok můžete oslavit svátek sv. Mikuláše na hradě Rabí. Tam bude 2. prosince od 11 do 16 hodin čekat nebe plné andílků, kde si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastaveních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání. Pro malé i velké zlobivce bude připraveno začouzené peklíčko v hradním sklepení. Již nyní si Lucifer s čertíky připravuje malá šibalská překvapení a také pilně zapisuje do Knihy hříchů všechny špatné skutky. Akce se uskuteční za každého počasí. Můžete si přinést vlastní mikulášskou nadílku pro své děti, ta se předává u vstupu andělům, kteří ji doručí vašim dětem během akce.

Další sklepení plné čertů se otevře také na zámku v Chudenicích, a to 3. prosince ve 14 hodin. Peklo najdete v zámeckém sklepení, andělé a Mikuláš budou v nebíčku. Těšit se můžete i na adventní zvyky a tradice, na tvoření a soutěže pro děti. Kapacita sklepení je omezena, můžete si rezervovat vstupenky.

V neděli 3. prosince bude veselo také v bývalém lihovaru v Janovicích nad Úhlavou. Čerti, peklíčko, andělé, Mikuláš, čertovská stanoviště a zábavný mikulášský pořad Jany Rychterové, to vše se chystá pro děti. Program začne ve 14 hodin, kdy se otevře peklo a čertovská stanoviště, v 16 hodin je naplánován pořad Jany Rychterové a od 17.30 hodin se zjeví světelní andělé.

Přímo 5. prosince se od 17 hodin otevře peklo v tvrzi v Dešenicích. Zlobivci budou muset splnit mnoho nových čertovských úkolů a polepšení pak najdou i anděla s Mikulášem.

Nebeské náměstí si můžete užít ve stejný den od 17 hodin v Klatovech. Tam se můžete těšit na zábavný program, vystoupení, soutěže, hry a čertovskou diskotéku s Honzou Antalem a mnoho dalšího. Na Nebeském náměstí se představí nejmladší čertice z tanečního oboru Základní umělecké školy J. Kličky v Klatovech a literárně dramatický obor s čertovskou pohádkou „Taneček přes dvě pekla“.