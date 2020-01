Parta nadšenců z řad vodáků, hasičů, kamarádů ze Svrčovce a okolí si opět zpestřili poslední den v roce a vydali na v převlecích na vodu, ale ne ledajakou.

Silvestrovská plavba po Drnovém potoce. | Foto: Jarmila Straková

„Nasedají do lodí v Klatovech na nábřeží Kpt. Nálepky u autobusových zastávek a plují až k mostu před Svrčovským mlýnem. Akci pořádají svrčovští nadšenci, ve velké většině i hasiči. Tradici už drží mnoho let. Stav vody, hlavně v Drňáku, byl velmi podprůměrný, o to úžasnější výkon všichni podali. Na Úhlavě už se jim plulo dobře, to si všichni libovali, ale Drňák je potrápil,“ uvedla Jarmila Straková s Andělic.