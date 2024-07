Účastníci 43. srazu vícemístních kol se sjeli do Dolní Lhoty. V rámci své spanilé jízdy v sobotu se vydali na Starý czerninský zámek v Chudenicích. "Bylo tu co obdivovat - kola, elán a nadšení jezdců, pekelné stroje a partu úžasných lidí. Prohlédli si naše muzeum, oběd si dali v restauraci Stará škola, kafíčko v cukrárně a šup zase zpět do Dolní Lhoty. Děkujeme za návštěvu," uvedl kastelán zámku Ludvík Pouza.

Klub vícemístných kol v Dolní Lhotě má dlouholetou tradici. Založení se datuje kolem roku 1980. Sdružujeme asi 20 lidiček z Dolní Lhoty, Kalu, Beňov, Rohozna, Klatov, Janovic, Bolešin a dalších míst v okolí. A co mají všichni společné? Rádi jezdí na kole a rádi se baví. Přidáte-li trochu elánu a technického umu, vznikne parta, která se vydává na výlety na desetikole, šestikole, čtyř, tří či dvoukole. Nejezdí se na čas, ale pro radost a občerstvovací zastávky jsou zpestření. Nevynechávají ani srazy na jiných místech.