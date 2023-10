Po dva dny brázdil po kolejích v Pošumaví parní vlak, podívanou i svezení si nenechaly ujít stovky lidí.

Parní vlak na nádraží v Sušici. | Video: Daniela Loudová

Z Horažďovic přes Velké Hydčice a Žichovice do Sušice projížděla parní lokomotiva 213 902 se soupravou historických vozů. Pořadatelé ze společnosti RETROLOK tuto akci uspořádali u příležitosti výročí 135 let trati z Horažďovic předměstí do Domažlic. A zájem byl velký. Jen v Sušici lidé zaplnili nádraží a neodradilo je ani delší čekání kvůli zpoždění. „Párnička měla přijet ve čtvrt a je půl a ještě tady není, ale to vůbec nevadí. Je to tak jedinečná podívaná, že tady počkáme," řekl Radek Mach, který přišel s celou rodinou.

Zvyšuje se opět zájem o očkování proti covidu, rezervace zatím není nutná

Velký zážitkem bylo i samotné svezení historickým vlakem. „Chtěl jsem ukázat dětem, jak se dříve jezdilo a zajímalo to i mě samotného. Byly zpočátku docela v šoku, protože nyní jsou zvyklé na různé vymoženosti jako je wifi, pohodlí a podobně a tady nic, jen tvrdé sedačky, ale rozhodně to byl nezapomenutelný zážitek," pochvaloval si další z tatínků Leoš Bouda.

Lidé také měli možnost pozorovat, jak se do parního vlaku dopouští voda, kterou na nádraží dovezli sušičtí hasiči.

Podívanou na historický vlak si nenechal v Sušici ujít ani známý kytarový virtuóz Lubomír Brabec.