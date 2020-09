První obchod v Klatovech zavede placené parkoviště. Slibuje si od toho více místa pro své zákazníky a že tím odradí řidiče, kteří tam nechávají auta celé dny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

V pondělí začne omezený provoz u obchodu Lidl, protože se tam začne budovat nový ostrůvek a zařízení na závory. Práce potrvají do 31. října. Za parkovné se tam totiž bude nově platit, ale běžní nakupující se obávat nemusí. To potvrdila i mluvčí společnosti Iveta Barabášová: „Společnost Lidl si klade za cíl svým zákazníkům nabídnout co nejkomfortnější nakupování. V tomto ohledu tak můžeme potvrdit, že u prodejny Lidl v Klatovech bude instalován závorový systém. Zákazníci tak nebudou muset mít obavy z toho, že by u prodejny nezaparkovali. Parkování po dobu 90 minut bude pro zákazníky zcela zdarma,“ uvedla Barabášová.