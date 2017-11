FOTO: Paní Zimu do hor opravdu přilákali

Železná Ruda – Aspoň částečně se povedl záměr sobotního Svatomartinského sjezdu aneb Přilákání paní Zimy do hor, který pořádala už posedmé Horská služba Šumava.

Paní Zimu účastníci sjezdu z Pancíře do Železné Rudy na čemkoli poháněném pouze vlastní, nikoliv motorovou či zvířecí, silou skutečně přilákali, byť jen zhruba od 1000 metrů nadmořské výšky výše.

Řada účastníků ovšem s úspěchem ohledně paní Zimy příliš nepočítala, což potvrdil i výběr dopravních prostředků. Jako první dorazili na start na vrcholu Pancíře, kde před polednem leželo už několik centimetrů sněhu, Aleš Janda a Ondřej Kuchař. V historických kostýmech a na historických kolech. „Když jsme přijeli až na start závodu, zjistili jsme, že lepší by byla asi varianta B, což byly lyže. Ale zkusíme se s tím nějak poprat. Už jsem to jednou jel na kole, ale na sněhu to nebylo. Zimní gumy samozřejmě máme, sice už pár let za zenitem ale zimní,“ byl i přes pro cyklistiku nepříznivé podmínky optimistický Janda. „Těším, bude to rozhodně zábava, ale jak už řekl kolega, lepší asi bylo zvolit variantu lyží. Ale kola jsou připravena, my také tak uvidíme, jak to dopadne. Včera to vypadalo, že to bude na kola, ale dnes se to trochu sype, zřejmě jsme podcenili počasí. Ale ono to nějak půjde,“ nebál se ani Kuchař. A „nějak“ to skutečně šlo, v cíli byl Kuchař totiž následován kolegou Jandou jako první.

Lépe vybaven byl Adam Arnošt s dvojicí skateboardů, z nichž jeden, upravený coby snowboard, byl původně určen na závěrečnou pasáž po trávě belvederské sjezdovky. „Mám dva skaty, jeden s přivázanou botou a jeden s kolečky. Na začátku využiji ten s botou, pak ten s kolečky a na závěr zase ten s botou. I když původně jsem myslel, že nahoře pojedu také na kolečkách,“ přiznal.

Odpovídající dopravní prostředek, lyže, zvolil pouze náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura, který dorazil v historickém kostýmu coby šumavský pašerák. „Lyže se ale ponesou, stejně jako futrál na housle se samopalem,“ smál se Janďura. „Minulý rok jsme měli sníh až dolů, to napadl, letos aspoň nahoře. Ale hlavním smyslem akce je, že se sejdou kamarádi, dole posedíme a pobavíme se,“ dodal.