Své brány měl o tomto víkendu otevřít veřejnosti i Starý czerninský zámek v Chudenicích. „Vše je připravené. Máme vyčištěno a naleštěno všech čtyřicet místností,“ řekl nový chudenický kastelán Ludvík Pouza. Bohužel v souvislosti s událostmi, které se ve světě i u nás dějí, se zámek dnes ráno turistům neotevře.

Loni do Chudenic dorazilo téměř 9000 návštěvníků, nyní ale panují obavy, že to bude mnohem méně. „Nevíme, kdy vše pomine a kdy budeme moci otevřít. A bůhví, zda lidé vůbec přijdou, až otevřeme. Jestli nebudou mít obavy scházet se ve větším počtu na jednom místě. Určitě nemůžeme letos počítat se školními výlety a akcemi pro děti. A to minimálně do léta. Skupinky seniorů a turistů ruší objednané zájezdy na duben a květen,“ popisuje aktuální stav kastelán.

RUŠÍ AKCE

Počítat ztráty je však podle něho v tuto chvíli ještě předčasné. „Máme nasmlouvané kulturní a společenské akce, koncerty, divadla, výstavy. Teď jednu po druhé rušíme. Jarní zámecké tvoření, velikonoční výstava kraslic, to jsou akce, které na začátku sezony měly být. Měli jsme na ně lákat do Chudenic první letošní návštěvníky. Teď musíme jen čekat,“ sdělil Pouza.

Podobně to vidí i další kasteláni na Klatovsku. Bez školních výletů návštěvnost velmi klesne. „Dělali jsme divadla a workshopy, aby se děti pobavily, ale letos jsme vše zrušili. Nedá se nic dělat, situace je, jaká je,“ konstatoval kastelán hradu ve Švihově Lukáš Bojčuk. Sezona bude podle něj záviset na tom, jaká budou následující opatření a kdy se budou moci hrady a zámky konečně otevřít.

CHYSTAJÍ NOVINKY

Ve volném čase tedy vše chystají, upravují okolí a podobně. Stejně tak využívají čas v Chudenicích. „Dokončuje se obranná dělostřelecká bašta, která se letos otevře veřejnosti úplně poprvé včetně sklepení. Úpravy dozná po letech také Muzeum Josefa Dobrovského, kde dojde k výměně vitrín a částečně i expozice. Pracujeme například na nové expozici věnované pivovarnictví v Chudenicích,“ prozradil novinky kastelán.

Chudeničtí si připomenou také 140. výročí narození místního rodáka, entomologa Jana Roubala, a 820 let od první písemné zmínky o Chudenicích, takže i k tomu se budou vztahovat akce na zámku.