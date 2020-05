Mezi prvními památkami na Klatovsku otevře své brány hrad Kašperk, a to už nyní o prodlouženém víkendu. Od pondělí se přidá Rabí, od úterý Chudenice.

Hrad Kašperk. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Během nadcházejícího prodlouženého víkendu od pátku 8. května do neděle 10. května bude už možné vejít otevřenou branou a při té příležitosti si dát třeba u okénka dobrou šumavskou limonádu nebo čepované pivo. S uvolňováním opatření pak bude možné od 25. května konečně absolvovat i některý z komentovaných prohlídkových okruhů. Do té doby bude otevřeno o víkendech vždy od 10 do 17 hodin,“ pozval kastelán Kašperku Václav Kůs.