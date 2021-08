Workcamp se koná pravidelně začátkem srpna. Jde o mezinárodní projekt, který je pod záštitou neziskové organizace INEX – sdružení dobrovolných aktivit.

„Je nás zde devět, včetně dvou leaderů. Přijeli sem lidé z celého světa – z Pákistánu, Indie, Laosu, Španělska i Francie. Většina z nich studuje v zahraničí, především v Maďarsku,“ uvedl vedoucí workcampu Marek Pišťák s tím, že nebyl žádný výrazný problém kvůli covidu. „My jsme jim poslali, jaké máme požadavky, jaké jsou požadavky země, kam pojedou. Museli posílat testy, ale většina z nich už byla i oočkovaná, takže to žádný problém nebyl,“ řekl Pišťák.

Všichni se zapojili do práce, která jim šla od ruky. „Stavíme plot, vyklízíme jako tradičně zahradu a dřevěné prvky, které ještě zůstaly ve zdivu zámku, aby se nepřenášela do zdiva vlhkost. Všichni jsou pracovití a úžasní, nemohu si stěžovat,“ pochvalovala si za spolek Tvrz Veselí Marta Tomanová.

Tyto kempy dle jejích slov pomáhají hodně, a to nejen co se týče práce. Mění i pohled na lidi. „Čtrnáct dní v kuse se věnujeme údržbě Veselí. Studenty to baví, naučí se různé práce. Sejdou se zde zajímaví lidé různých národností. Přiznám se, že jsem člověk, který má trochu předsudky, takže když sem přijede Pákistánec, tak jsem nejsem úplně nadšená. Ale pak poznám, že jde o skvělého hodného kluka, kterému se stýská po domově. Člověk si tak úplně přehodnotí své postoje,“ přiznala Tomanová.

Těžká čeština

Studenti nepoznají jen práci na zámku, ale podívají se i do jiných měst, seznámí se s místními lidmi. „Téměř každý den zajdeme po práci do hospody, kde se učí sžívat s lidmi. Byli jsme ale i v Klatovech, kde zažili koncert skupiny Chai, dále v Plzni a na poslední tři dny máme naplánovaný výlet do Prahy. Velkou překážkou je pro ně čeština, s tou se perou, ale jsou hodně učenliví. Je zde velká energie. Co je překvapilo, bylo hodně velký koček v Pocinovicích nebo zpoždění některých spojů,“ sdělil pobaveně Pišťák.

Na zámku Veselí třetím rokem opravují obvodové zdi. S jejich dokončením se počítá příští rok a následovat bude obnova hlavní střechy.