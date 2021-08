Netradiční způsob oslavy si zvolila Mirka Zámečníková z Klatov pro oslavu svých padesátých narozenin.

Oslava padesátých narozenin Mirky Zámečníkové v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Jelikož ji sport provází životem, tak se i na její oslavě sportovalo. Ráno vše odstartovalo 25 km jízdy na kole, odpoledne pak byly na programu tři běžecké trasy 15 km, 8 km a 2 km. V součtu je to tedy "padesátka", a tak se jmenovala i celá akce, na které se setkali přátelé oslavenkyně i její sportovní kolegové. "Jsem moc spokojená. Na všechny trasy se se mnou lidé přidali, takže jsem na žádné nebyla sama. Přišli lidé, kteří se mnou běželi nebo jeli na kole, někteří se mnou zdolali i více tras, ale i ti, kteří mi přišli jen popřát. Jsem moc spokojená. Počasí nám vyšlo perfektní, takže jsme si to užili. Určitě nelituji, že jsem zvolila takový způsob oslavy," řekla oslavenkyně, která přiznala, že by klidně v takových oslavách pokračovala i nadále, jen v žertu dodala, že by už nenavyšovala číslovku a zůstala by tak navždy padesátkou.