Padel je v České republice zatím výjimečným sportem, kromě Klatov si ho zahrajete jen v Ostravě, v Praze, Berouně a Teplicích. „Padel je nový sport 21. století příbuzný squashi a tenisu, který si našel miliony příznivců po celém světě. Hraje se venku i v hale na speciálním padelovém kurtu, který je o třetinu menší, než tenisový. Co je na kurtu na první pohled jiné, jsou skleněné stěny kolem hřiště, známé například ze squashe. Stěny jsou součástí hry a míč se od nich může za určitých podmínek odrazit, což je jedna z věcí, která padel odlišuje od tenisu. Hra je ve formě čtyřhry a hraje se padelovými raketami, které nemají výplet a jsou menší, než tenisové,“ představil nový sport Luňáček, který viděl a hrál padel poprvé v roce 2008 v Lisabonu a hra ho nadchla. Chtěl ho hrát i doma v Klatovech s přáteli a současně tento sport představit širší veřejnosti v Západních Čechách a letos se mu to povedlo.

Padelový kurt se v Klatovech nachází na sokolském stadionu v místě, kde dříve stála nafukovací hala. Kurt má podobně jako tenisový uprostřed síť, je ohraničen rámy s ocelovým pletivem, v zadních a částečně bočních částech je vyplněn tvrzenými bezpečnostními skly. Povrch tvoří speciální umělá tráva s křemičitým pískem.

I když se hřiště otevře slavnostně až 15. srpna, kdy do Klatov zavítají i profesionální hráči padelu a prezident České padelové federace Milan Prokš, tak zahrát si můžete už nyní a kdokoliv. „Je to sport vhodný pro všechny typy rekreačních i profesionálních hráčů. Na věku či pohlaví tedy vůbec nezáleží. Je to sport, který může hrát třeba muž proti ženě a oba z toho mají požitek. Krása je třeba i v tom, že neběháte pro míčky daleko a pořád hrajete,“ nalákal Luňáček.

Kurt v Klatovech si je možné pronajmout každý den od 9 do 21 hodin po předchozí rezervaci na stránkách padelklatovy.cz nebo na telefonním čísle 602 431 363.