Stavba, která začala v červnu 2019, zahrnovala optimalizaci celkem 4,6 kilometru trati, kompletní rekonstrukci zastávky Kovčín a stanice Pačejov. Ta je díky novému podchodu bezbariérová.

„V rámci stavby byla v Pačejově nahrazena stávající úrovňová nástupiště novými s normovou výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Stanice má jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před stavbou zde musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní můžou jet až 100 km/h. Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín.

V celém úseku bylo zrekonstruováno trakční vedení, čtyři mosty, deset propustků a postavena opěrná zeď. Po demolici původního silničního nadjezdu v blízkosti zastávky Kovčín se začíná stavět nový. Opravena bude také výpravní budova, kde budou práce hotové do konce letošního roku.

Celkové investiční náklady činí 1,29 miliardy Kč. Příspěvek EU může dosáhnout až cca 809 milionů Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Pačejovské nádraží je také jedinečné tím, že cestující procházejí podchodem, na jehož výzdobě se podílely tamní děti. Správa železnic společně se zhotovitelem vybírala z více než sto návrhů dětí z pačejovských škol. „Pro nás jde o slavnostní den, protože ve 154leté historii nádraží dochází v rámci modernizace k otevření podchodu, který vede k novým nástupištím. Mezi další významné události patří také jízda Františka Josefa I. v roce 1905, dále přejmenování nádraží z Olšany – Pačejov na Pačejov v roce 1948. Velice oceňuji nápad Správy železnic, že se na mě obrátili, aby naše děti návrhy, které se poté použijí na stěny podchodu. A stalo se tak, vybrané kresby jsou na stěnách a je to podtržené ještě tím, že pačejovské nádraží je první v republice, kde je podchod takto vyzdoben,“ řekl starosta Pačejova Jan Vavřička.

Děti jejichž návrhy uspěly, se tak za několik let mohou chlubit svým potomkům, že právě ony navrhly tuto výzdobu.

Na zdi podchodu je přenesl výtvarník Lukáš Urbánek. „Moc jsem si to tady užil. Bylo to parádní, protože když nejely vlaky, tak jsem slyšel zvuky přírody. Byly to krásně čtyři dny. Přiznám se, že bylo velmi těžké vybrat obrázky, protože každý v sobě něco měl. Je jich tady opravdu jen zlomek. Návrhy byly bezvadné. Chtěli jsme, aby tam byl starý vlak, novější vlak, dům, zvíře, postava a dle toho jsme vybírali, ale vše se tam vejít nemohlo. Byla to hromada krásných obrázků,“ zhodnotil Urbánek.

Jako zpestření celé slavnostní akci si děti z mateřské školy připravily vystoupení s železniční tématikou.