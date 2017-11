Otevře se četnická stanice, uvidíte i uniformy ze seriálu

Klatovy – O víkendu se koná již tradiční Den otevřených dveří četnické stanice v Klatovech.

Stanici najdete v budově územního odboru Policie ČR v Plzeňské ulici v Klatovech a zavítat tam můžete 4. listopadu od 10 do 17 hodin a 5. listopadu od 9 do 16 hodin. Těšit se můžete i na doprovodnou výstavu, na níž uvidíte uniformy četníků a velitelů stanice i oblečení dalších hlavních postav seriálu Četníci z Luhačovic, který nedávno vysílala Česká televize a v němž si zahrál i klatovský policista Miloš Skořepa, jenž se právě o zřízení četnické stanice v Klatovech zasloužil. „V souvislosti s přípravou výstavy v příštím jubilejním roce 2018 žádáme případné návštěvníky, pokud mají doma jakékoli fotografie či pohlednice zobrazující státní úřady, orgány, uniformované sbory, veřejné oslavy, průvody nebo přehlídky z období let 1900 – 2000 na Klatovsku, o jejich laskavé poskytnutí k pořízení kopie,“ obrací se na veřejnost Skořepa.