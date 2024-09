Od brzkých ranních hodin byli v Sušici v pohotovosti hasiči včetně dobrovolných, a to i ze sousedních obcí. Připravovali pytle s pískem a rozváželi je po městě, kde bylo třeba. Už v ranních hodinách byla totiž Otava na třetím povodňovém stupni. To ale obyvatele většinou neděsí, ví, že nejsou ani při tomto stupni ještě v ohrožení. Hladina vody však během dne stále stoupala kvůli trvalému dešti a tak v odpoledních hodinách již obav přibývalo. Nakonec ale Otava po 16. hodině kulminovala na 221 cm, hranice, která je kritická je až 240 cm.

I tak ale voda zaplavila hřiště, část ostrova Santos, Fuferny a vylila se i na cyklostezku, která vede při Otavě. V Čepicích byl zaplaven kemp u řeky. Naštěstí hasiči zasahovali jen u několik případů čerpání vody ve sklepě a nic vážnějšího řešit nemuseli. Obavy ale ještě nekončí. „Měla by ještě přijít nějaká voda od Prahy a večer by mělo napršet až 40 mm, ale doufáme, že to bude v klidu," řekl v sobotu odpoledne za hasiče Bohumír Bucifal.

Lidé stav řeky sledovali na mnoha místech. „Nebydlím v Sušici příliš dlouho, asi deset let, ale tohle jsem tady ještě nezažila. Snad nedojde na nejhorší a řeka se nevylije do města. To je úplně divoká řeka, jindy taková klidná, v létě tady bylo vidět na dno a teď, hrozné," řekla Pavlína Mašková, která sledovala vodu u Santosu.