Jak spojit příjemné s užitečným? Tak to ví parta z WeLoveŠumava. Rozhodli se uspořádat akci v Osvěžovně pod Pancířem, aby ani v zimě nebyla osamocená, a zároveň tam budou pomáhat. Výtěžek z prodeje nápojů totiž poputuje pro Renatu, která to nemá v životě vůbec jednoduché a potýká se s vážnými nemocemi.

Osvěžovna pod Pancířem v zimě. | Foto: se svolením WeLoveŠumava

Osvěžovna pod Pancířem v zimě.Zdroj: se svolením WeLoveŠumava„Bylo nám líto, že si v Osvěžovně nemohou dát lidé nic teplého, a tak to půjdeme napravit. A nebude to jen tak obyčejné, však to znáte. V neděli 10. prosince vánočně naladíme Osvěžovnu a od 11 hodin nás budete moci navštívit při procházce Šumavou, dát si u nás něco teplého k pití, sladkého k zakousnutí a odnést si můžete i jeden limitovaný vánoční plecháček. To hlavní je, že výdělek z prodeje nápojů půjde na dobrou věc. Konkrétně pomůžeme slečně Renatě, kterou už jsme v minulosti jednou podpořili, ale od té doby se jí událo spousty věcí a pomoc potřebuje víc než kdykoliv jindy,“ uvedl za WeLoveŠumava Richard Brož.

Renata v roce 2016 prodělala meningokokovou infekci typu B a přišla o obě dolní končetiny, rok nato musela podstoupit transplantaci ledvin. Byla bojovník, „postavila“ se znovu na nohy, začala si užívat života, ale další rána přišla vloni v prosinci. Prodělala cévní mozkovou příhodu, která zasáhla téměř celou pravou polovinu těla – pravá noha je schopná chůze na protéze, pravá ruka neudělá téměř žádný pohyb, ale především nemoc zasáhla centrum řeči. Renata i přes to všechno boj nevzdává, právě naopak. Ale bez rehabilitací, logopedie a fyzioterapie to nejde a náklady jsou vysoké, proto se Šumaváci rozhodli opět pomoci.

