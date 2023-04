V Městské knihovně v Klatovech sice ubývají čtenáři, ale daří se jim tam přesto mnohonásobně zvyšovat počty návštěvníků. Jak to dělají a čím je lákají, Deníku řekla ředitelka knihovny Jarmila Poupová.

Ředitelka Městské knihovny Klatovy Jarmila Poupová. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Čím si vysvětlujete úbytek čtenářů v knihovnách?

Lidé se více přesouvají do virtuálního prostředí. Dokumenty a získávání informací jsou dnes díky rozvoji technologií mnohem dostupnější a snadnější, než tomu bylo dříve. Nemusíte do knihovny, abyste získala informace. Samozřejmě že to s sebou přináší i své nevýhody, jako přehlcenost informacemi a vyšší náročnost a nutnost kritického myšlení pro jejich třídění a výběr. A právě zde je další důvod pro návštěvu knihovny, jejíž odborní knihovníci mohou být při tomto procesu nápomocni.

Dají se ještě nějak lákat návštěvníci zpět do knihovny?

Rozhodně ano. Knihovny procházejí transformací a z pouhých půjčoven se stávají centry vzdělávání, kultury, setkávání. I složení knihovního fondu se mění. V knihovním fondu najdete kromě knih a periodik hudební CD a audioknihy, společenské a deskové hry, zvukové knihy pro nevidomé a jinak zdravotně znevýhodněné. Jako čtenáři naší knihovny máte přístup do databáze děl nedostupných na trhu, a to jak vzdáleně z pohodlí domova, tak na terminálu v knihovně. Jsme součástí portálu Knihovny.cz, který umožňuje vyhledávat z jednoho místa v katalozích všech zapojených knihoven.

Naši čtenáři si mohou také díky knihoboxům vyzvedávat a vracet dokumenty i mimo provozní dobu knihovny. Nabízíme celou řadu jiných aktivit než jen půjčování dokumentů. Oddělení pro děti a mládež je velmi aktivní a dynamické. Máme dvě novinky. Program pro děti zaměřený na společenské, deskové, logické, slovní a další hry, které značně napomáhají při procesu učení. Účastníci si nakonec sami hru i vytvoří. Projekt „S knížkou do života“ (Bookstart) pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let, který si klade za cíl seznámit i ty nejmenší čtenáře s knihami a vším, co přináší a nabízí. Zde je kapacita již naplněna.

Vydali se po stopách nepolapeného Krále Šumavy. Dokument bude mít brzy premiéru

Nelákáte ale jen na čtení a knihy, že?

Tvoříme kulturní program pro dospělé návštěvníky od různě zaměřených přednášek, výstav, koncertů až po odborné konference. Snažíme se zavádět nové technologie. Jako alternativu k výpůjčnímu pultu plánujeme pořídit samoobslužnou stanici pro půjčování dokumentů (selfcheck). Stále zvelebujeme prostředí knihovny. Díky dotaci jsme pořídili mobilní vybavení pro činnost knihovny a nově zařídili koutek pro děti a mládež.

Jak se osvědčila novinka, kterou jste již zmínila, knihobox?

Knihoboxy jsou využívány. Výpůjček uskutečněných přes knihobox je v průměru 100 měsíčně. Od jeho instalace je to celkem 1 745 výpůjček. Počet do boxu vrácených dokumentů neevidujeme, využíván je přibližně stejně jako výdejní zařízení.