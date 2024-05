Květnové dny patří již tradičně oslavám osvobození americkou armádou a tak se i tentokrát, v rámci 79. výročí, uskutečnil pietní akt také na Zhůří. Zúčastnili se jej i zástupci americké i německé ambasády. Toto památné místo zdobí od roku 2022 nový památník, který připomíná tragédii, která se tam odehrála.

Na Zhůří každý rok přijíždí položit věnce a květiny zástupci okolních měst a obcí, aby uctili památku amerických vojáků, kteří tam padli. „Pomník už zde byl od roku 2000 a po 22 letech jsme se rozhodli pro obměnu. Vedlo nás k tomu, že historie, která se zde odehrála, by se neměla zapomenout a pomník i pietní místo si zaslouží renovaci pro další desítky let,“ uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman.

V místech památníku byla do 50. let německá obec Zhůří. Zde se 5. května 1945 odehrála tragédie, kdy vojáci 90. pěší divize padli do léčky německých důstojnických kadetů, kteří na ně zaútočili z obrněných vozidel M8, které ukořistili jiné jednotce den předem. Na konci války tam tak deset amerických vojáků přišlo o život. Samotná vesnice měla rovněž tragický osud, protože počátkem 50. let se ocitla ve vojenském prostoru Dobrá Voda a byla armádou rozstřílena. Nezůstalo po ní vůbec nic.

Lidé ale nezapomínají a každoročně se na místě schází nejen zástupci různých spolků, ale i armády, policie a ambasád. Na místě nechybí ani technika.