Deník na návštěvěZdroj: DeníkPo několika pokusech a plánech opravit chátrající objekt hyzdící centrum Kašperských Hor se nyní blýská na lepší časy. Zachránit se ho hodlá Petr Smětal. „Pustil jsem se do bývalého hotelu Bílá růže, protože rád restauruji staré objekty, o kterých si myslím, že si to zaslouží. Bílá růže se doslova nabízí místem i peripetií, kterou si prošla od roku 1992, kdy začala chátrat a nebyla využívaná,“ řekl Deníku Smětal.

Bílá růže pro něj nebude první rekonstrukcí v Kašperských Horách. Před čtyřmi lety se pustil do domu č. 235 v Nerudově ulici, naproti kostelu Panny Marie Sněžné. „Dům jsme zrekonstruovali a udělali jsme z něj pension Grantl, protože dům je veliký. Částečně zde bydlíme a částečně ho pronajímáme,“ poznamenal Smětal.

Jasné plány už má i pro Bílou růži, rozhodně z ní nebude už hotel jako dříve. „Jde o krásný objekt, který si zaslouží restaurování do původní historické podoby, ale z ekonomických důvodů z něj nejde již udělat zpět hotel nebo alespoň my nejsme z něj schopni udělat hotel. Naším plánem je tam vybudovat byty a ve spodní části komerční obchodní prostory směrem do náměstí,“ sdělil Smětal.

V současné době s projekční kanceláří Šumavaplan připravuje projekt pro stavební povolení, je ve fázi dokončování studie a poté následuje kolečko po všech dotčených orgánech kvůli veškerým povolením. Pak přijde na řadu spoustu práce, jelikož Bílá růže už je v podstatě ruina. „Je v dezolátním stavu. Zvenku vypadá ještě přijatelně, ale prakticky kromě obvodových stěn a možná některých stropů tam nemůže zůstat vůbec nic. Střecha je špatná, uvnitř je vybouráno téměř vše na základě pokusů některých předchozích majitelů,“ popsal Smětal. Podle jeho ideálního plánu, který ale záleží na veškerých povoleních, by začátkem roku 2025 mohla Bílá růže znovu plně ožít.