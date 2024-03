Václav Koláček pracoval celý život jako truhlář, ale na zábavu prý neměl čas. Na stavění modelů má prostor až nyní. A moc ho to baví. „Snažíme se klienty dávat dohromady podle jejich zálib, podle koníčků, aby jim to spolu klapalo. Důležité informace zjišťujeme už při sociálním šetření před nástupem k nám do domova,“ uvádí sociální pracovnice Nikola Velkoborská s tím, že koníčkům a zálibám se v domově přizpůsobuje i program organizovaný zaměstnanci domova.