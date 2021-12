"Jde o 37. ročník pochodu za Kelty na Sedlo. Máme krásné počasí, takže jsme rádi, že přichází i hodně lidí. Omlouváme se i tento rok našim příznivcům, že není opět punč. Bohužel nás o to potěšení připravila covidová situace, ale slibujeme, že v příštím roce, pokud to situace dovolí, už bude. Měli jsme už i letos přichystán speciální hrnec," uvedl Bohumil Hána, velitel pořádajícího sboru tamních hasičů, zároveň s nimi pochod pořádá Klub přátel zdravého pohybu a erotické svěžesti. Rovněž jde o memoriál Zdeňka Pavlíčka a Milana Pokorného.

Keltský punč lákal do Podmokel spousty lidí, kteří si jeho chuť nemohli vynachválit, není tak divu, že se hasiči snaží tuto tradici navrátit a opět ho lidem nabízet. Není to však tak jednoduché, je na něj totiž speciální hrnec i speciální recept. "Jde o starý recept Keltů, který dochoval jeden místní občan, podle něj jsme ho vařili. On se nyní rozhodl, poněvadž ho postihla těžká nemoc, že nám recept i s měděným kotlem předá, abychom v tradici pokračovali. Ingredience jsou tajemstvím, to musí každý při ochutnání poznat sám," dodal Hána.

Davy lidí přijely poslední den v roce přímo do Albrechtic pod rozhlednu, kde bylo již v devět hodin ráno plné parkoviště. Kromě výstupu na rozhlednu je tam na Silvestra i na Nový rok možnost občerstvení.

Ani déšť lyžaře neodradil a sjeli jako tradičně z Pancíře na historických lyžích