Oslavy osvobození nebudou na Klatovsku opomenuty, ale stejně jako v loňském roce budou v omezené míře.

Oslavy osvobození v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

"Každoročně se 5. května scházíme, abychom si společně připomněli osvobození našeho města americkými vojáky. Letos je tomu 76 let, kdy pro naše předky skončily útrapy nejhoršího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Bohužel si nebudeme moci tyto památné chvíle připomenout tak, jak jsme byli zvyklí a jak by si to jejich vážnost zasloužila. Přejít je bez povšimnutí by však bylo neomluvitelné. V samotný památný den 5. května položíme se svými kolegy květiny v 10 hodin na Zhůří a ve 13 hodin u budovy radnice. Pietní chvíle proběhne bez slavnostního projevu a po položení květin zazní státní hymny," uvedl starosta Klatov a dodal: "Budete-li chtít rovněž památku obětí 2. světové války uctít, žádám o zachování všech doporučených opatření."