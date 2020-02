Letošní rok je pro Klatovy a jeho obyvatele jubilejním.

Barokní svatojánská noc v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Je tomu totiž již 760 let od vzniku města. „Výročí 760 let nás bude provázet celou řadou akcí, celým rokem 2020. Mimo to bylo pro letošní rok upraveno i logo města, které doplnilo číslo 760. K výročí budou zaměřeny dva víkendy. V prvním případě půjde o Barokní svatojánskou noc koncem měsíce června. Budeme chtít upozornit na to, že Klatovy jsou založeny především na baroku, barokních památkách, čemuž bude patřit právě červen. Pak chceme připomenout výročí města i v rámci Svatováclavských oslav české státnosti, kdy se 26. až 28. září uskuteční celá řada kulturních akcí,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr. K výročí města bude během roku zaměřený i přednáškový cyklus, během něj se bude v refektáři jezuitské koleje konat zhruba deset přednáškových dnů zaměřených na různá období a ikon města Klatov. Na výročí budou zaměřeny i oživené prohlídky.