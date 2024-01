Oslavit poslední den roku 2023 a přivítat nový měli lidé kromě dalších míst možnost také v kulturním domě v Klatovech, kde celý večer hrála oblíbená místní skupina Ukradený Vjecy.

Silvestr v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Sice nepraskal kulturní dům ve švech, ale o to více si to návštěvníci mohli naplno užít. Kapela Ukradený Vjecy nezklamala a po celou noc hrála známé pecky, u kterých si lidé zatančili i zazpívali, nechyběly písničky na přání. Zhruba 150 oslavenců se tak protančilo do roku 2024 a společně ho přivítali.

Živo okolo půlnoci bylo také na náměstí, kde se ve velkém odpalovala pyrotechnika, podobně jako v celé městě.

