Co se vám povedlo v posledních letech v Újezdu udělat?

Zdroj: DeníkNebylo toho zrovna málo. Zrekonstruovali jsme koupaliště, udělali jsme celkovou opravu restaurace a sálu v kulturním domě, kde je nové osvětlení, ozvučení, kompletně omítky. Restauraci jsme celou vybourali, dělaly se tak kompletně nové rozvody. Tím, že jsme vybourali zeď, tak jsme zvýšili i její kapacitu na 39 sedících. Máme i nový výčep. V sále se sundalo šedesát let staré topení, protože kotel již neprošel revizí. Nyní tak řešíme, jakým způsobem budeme kulturní dům vytápět, zda elektřinou nebo peletkami, o tom ještě budeme rozhodovat se zastupiteli.

Dále jsme udělali celkovou rekonstrukci hasičárny, kde se vyměnily okna, dveře, vrata jsou nově na elektrický pojezd. Hasičům jsme také pořídili ojetý vůz Ford s vlekem.

V obci máme nové veřejné osvětlení, kde jsme přešli na LED svítidla kvůli nižší spotřebě, a také nový rozhlas.

Na čem nyní pracujete?

Máme připravený projekt na kontejnerové stanoviště, aby nebyly kontejnery příliš na očích a bylo to kolem nich upravenější. V nejbližší době se pustíme dvou tůní pro záchyt vody v krajině. Opravujeme také lesní cesty.

Milan Apfelbek je vášnivý fotograf, stacionář Kvítek ho podpořil první výstavou

Co je ale pro Újezd nejdůležitější - nový územní plán a vybudování kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod a nový vrt. To jsou stěžejní úkoly, které nás nyní čekají. K projektům se budou ještě nejprve vyjadřovat obyvatelé obce. V novém územním plánu počítáme také s novými stavebními parcelami. Mohlo by jich v jedné lokalitě vzniknout patnáct, kde uděláme přípojky, položíme rozvody.

Když už bude v obci rozkopáno, tak bychom chtěli alespoň v části položit již elektřinu do země.

U všeho je důležitá spolupráce s obyvateli, spolky obce a informování jich o záměrech zastupitelů, které se týkají obce, aby měli všichni možnost vznést případné dotazy k zamýšleným projektům.

Co dále plánujete?

Rádi bychom vysázeli stromovou alej ke koupališti. A výhledově máme v plánu také vybudovat multifunkční sportoviště.