Další rok pokračovali rekonstrukcí jednotlivých bytů už z vlastních prostředků obce. Celkem včetně kupní ceny do bytového domu investovali cca 12 milionů korun. „Pouze na dokončení rekonstrukce bytů jsme využili úvěr od banky ve výši 1,5 milionu korun, který bude letos plně splacen,“ poznamenala starostka.

V obci tak získali celkem šest bytů – dva 3+kk a čtyři 2+ kk, které se podařilo velmi rychle obsadit.

O zájmu lidí žít v obci svědčí také řada nových rodinných domů. I když obec nemá vlastní pozemky pro výstavbu, v územním plánu je pro ni vyčleněno území.

Zámek Obytce je častým dějištěm svateb, běžně přístupný ale není

S ohledem na stále rostoucí ceny elektrické energie a rovněž stáří veřejného osvětlení v obci plánují jeho rekonstrukci. „V letošním roce máme také připravený projekt na rekonstrukci vytápění budovy obecního úřadu a zvelebení prostoru u rybníku na návsi. Tento prostor byl zarostlý náletovými dřevinami a silně podmáčený. Máme v plánu zde vytvořit odpočinkovou zónu podle návrhu architektů Evy Brandové a Karla Lohnického. Počítáme, že by se zde konaly různé společenské akce,“ sdělila Vlčková.

Zajímavostí je zde stará zeď, kterou tam ponechali po zbourání staré stodoly. Chtějí na ní ukázat, jak se dříve na vesnici stavělo, je na ni vidět odkryté zdivo z kamene, cihel a „vepříků“. Prostor bude dále osazen lavičkami, chybět nebude bezpečné ohniště a řada herních prvků pro děti a petangové hřiště . „Jsem moc ráda, že naši spoluobčané se dokáží spojit a uspořádat velmi krásné akce pro děti i dospělé a tohle místo bude dalším, kde by se mohly konat. Jsem hrdá na to, co jsme společně za posledních 24 let v obci dokázali a chci za to všem poděkovat,“ dodala Vlčková.