Zhruba 150 milionů korun investuje v letošním roce do rekonstrukcí budov město Klatovy. Dojde na divadlo, kulturní dům, bazén i obytný dům.

Městské kulturní středisko Klatovy. | Foto: Deník / Daniela Loudová

S opravami divadla bude spojena i úprava okolí. „To, co bych rádi udělali, je Divadelní ulice, což je přiléhající ulice k nově opravenému jezuitskému kostelu, jehož rekonstrukce bude dokončena na konci roku 2020. Divadelní ulice by měla vytvořit určitý prostor mezi kostelem a zadním traktem klatovského divadla, což souvisí i s tím, že jedna z významných investic města bude do právě jeho budovy, konkrétně pláště. Takže by ucelený kus města byl dokončen,“ sdělila starosta Klatov Rudolf Salvetr.