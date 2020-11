Řidiči projíždějící Plánicí se mohli radovat, konečně byla dokončena oprava průtahu. Bohužel to dlouho nevydrželo a musel se v jedné části opět rozkopat.

Průtah Plánicí v pátek 30. října 2020. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Rekonstrukce průtahu Plánicí, po které tamní obyvatelé volali již několik let, začala v roce 2019, rozdělena byla na dvě etapy. Dokončena byla v uplynulých dnech, po zhruba dvouměsíčním zpoždění. Řidiči se tak radovali, že mohou městem projet bez objíždění, ale vydrželo to týden. Pak se musela silnice u náměstí opět rozkopat. „Asfalt měl špatnou kvalitu, proto Správa a údržba silnic rozhodla o jeho odfrézování a natažení nového. Důvodem bylo to, že se pokládal v době, kdy hodně pršelo, což pro něj nebylo dobré,“ vysvětlil starosta Plánice Zdeněk Pavlíček s tím, že je rád, že je konečně průtah hotový. „I když bylo menší zpoždění, tak jsme rádi, že se to v téhle době podařilo dokončit. Chybí už jen části chodníků a bude hotovo,“ dodal starosta.