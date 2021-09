„Po konzultaci s Policií ČR bylo obnovené dopravní značení doplněno betonovými zátarasy. To umožnilo začít provádět opravu kanalizační šachty v uličce a také umožní obnovení stálého dopravního značení, které bylo zvýšeným provozem v uličce zničeno. Oprava mostu každopádně narušila vztahy v obci. Na jedné straně je většina občanů, kteří se dostanou do Klatov po dlouhé objížďce, na druhé straně je několik občanů, kterým jsou provozem v uličce poškozovány nemovitosti a nebo mají strach o své děti, které touto uličkou musí projít na školní autobus,“ dodal Petrus.

Kvůli kompletní uzavírce komunikace musí lidé z většiny části obce jezdit po objízdné trase přes Borovy. Někteří, aby nemuseli po objížďce, využívali 2,5 metru širokou uličku v obci. To se ale některým nelíbilo, a tak byla uzavřena. Město Švihov, pod které Lhovice spadají, k tomu dostalo podnět od lhovického obyvatele, který je zároveň zastupitelem. „Poukázal na havarijní stav komunikace, na stížnosti některých občanů Lhovic, na silný provoz v uličce nejen osobních, ale i nákladních vozidel a traktorů. U mne si bylo stěžovat také několik občanů, kteří mají nemovitosti v této uličce a velkým provozem jsou jejich nemovitosti poškozovány,“ řekl starosta Švihova Václav Petrus.

„Potvrzuji, že se v současné době projednáváme prodloužení termínu stavby mostu v obci Lhovice z důvodů problémů s dodávkami materiálů. Předpokládáme dokončení díla do konce října 2021,“ uvedla za Správu a údržbu silnic Monika Klimentová.

Most a uzavírka ve Lhovicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Oprava mostu ve Lhovicích, která začala v červnu, se ještě protáhne, není totiž materiál. To jistě nepotěší tamní obyvatele, které tato stavba rozhádala. Může za to ulička, kterou někteří využívali k tomu, aby se vyhnuli objížďce přes Borovy.

