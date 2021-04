Branou zámku Kozel projde ročně až milion návštěvníků. Turisty, kteří si letos vyberou za svůj cíl právě zámek u Šťáhlav nedaleko Plzně, překvapí letos nejedna novinka.

„Přípravy na novou sezónu jsou v plném proudu. V letošním roce budou zahájeny dvě velké stavební investice v celkovém objemu přesahujícím dvacet milionů korun, a to kompletní rekonstrukce střechy na objektu kaple a sanace objektu jízdárny, ve kterém nám vlhnou zdi. Máme proto zpracovaný projekt za jeho odvodnění,“ vysvětluje kastelán Jan Polívka s tím, že kromě toho probíhá na zámku celá řada dalších menších stavebních akcí.

„Dokončuje se restaurování sochy jelena v kašně na terase zámku a renovují se nátěry oken a dveří. Návštěvníci se také dočkají dílčích úprav navigačního systému v parku. Zámek Kozel také pro letošní rok získal certifikát A.T.I.C. – Asociace turistických informačních center,“ informuje kastelán.

Pokud situace dovolí, nabídne zámek stejně jako v předchozích letech návštěvníkům řadu kulturních akcí. „Kostýmovanými prohlídkami a historickým víkendem z doby Josefa II. počínaje. Na léto jsou připravená také oblíbená divadelní představení na zámeckém nádvoří pod širým nebem. Největší událostí bude pravděpodobně koncert čtyř tenorů v čele s Pavlem Vítkem. Z výstav se návštěvníci mohou těšit na velkou expozici replik létajících strojů Leonarda da Vinci v životní velikosti. Stále je také otevřená možnost, že bychom letos pokračovali v pořádání letního kina a mezi návštěvníky hodně populárními zámeckými trhy,“ říká dále.

Velké plány má zámek i do dalších let. Během následující zimy by chtěl reinstalovat značnou část hlavní prohlídkové trasy a návštěvníkům od příštího roku své prostory představovat tak, jak jej užíval Kristián z Valdštejna (první majitel zámku z tohoto rodu).

„Do období kolem roku 1830 by se měl navrátit i náš park, kde počítáme s postupnou obnovou. Začneme již na podzim květinovými záhony kolem zámku,“ uzavírá Polívka.

„Kozel mám moc ráda, patří k mým každoročně navštěvovaných památkám. Doufám, že se situace kolem koronaviru brzy vrátí do starých kolejí, a že se tam letos budou moci konat všechny doprovodné akce, jako divadla a koncerty,“ říká Plzeňanka Renata Černá.