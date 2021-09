„V pátek jel po Klatovech místní osmadvacetiletý muž s vozidlem značky Suzuki. Na parkovišti u restaurace v Podhůrecké ulici narazil do zaparkovaného vozidla značky Citroën. Svědci uvedli, že muž chtěl z místa odjet, popojížděl, ale oni mu zabránili v další jízdě a přivolali policisty,“ sdělila policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že řidič nadýchal 2,84 promile alkoholu. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.