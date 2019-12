Předvánoční období i období samotných svátků bývá nezřídka provázeno i nezřízenou konzumací alkoholu.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Kaňka

Jen v posledních dnech bylo na různých místech Klatovska nalezeno hned několik opilců, kteří leželi opilí bezvládně na zemi. Byl mezi nimi například Ukrajinec, který tvrdil, že v Klatovech narazil hlavou do lampy veřejného osvětlení. Protože měl nejen opičku, ale i zranění, skončil v nemocnici. Další podobný výtečník se pak projel až do Plzně. „V Kašperských Horách byl nalezen u objektu obvodního oddělení silně podnapilý muž, který tam usnul. Na výzvu policistů se místní čtyřiačtyřicetiletý muž podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 2,71 promile alkoholu. Za doprovodu policistů byl muž převezen do protialkoholní záchytné stanice v Plzni,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že muž je podezřelý ze spáchání přestupku.