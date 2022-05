V Běšinech se sice pod most nezasekl kamion, ale osudnou se stala zatáčka před ním, kterou řidička ve své rychlosti nezvládla. "Ve 04.20 hodin jela osmatřicetlletá řidička s osobním vozidlem značky Škoda po silnici ve směru od Čachrova na Klatovy. Před obcí Běšiny nepřizpůsobila rychlost jízdy a při průjezdu pravotočivé zatáčky dostala s vozidlem smyk. Vyjela vlevo mimo pozemní komunikaci, kde narazila do zdi železničního viaduktu," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že při dopravní nehodě řidička utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice k ošetření.