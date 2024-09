Rocková legendární kapela zavítala opět po roce do Klatov, tentokrát do letního kina v rámci Trilogy Tour 2024. Kosmonauti v podání členů skupiny přišli nejprve přivítat fanoušky a projít se mezi nimi, poté začala rocková nálož toho nejlepšího z nestárnoucích alb Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř. Za obdiv jistě stojí to, že se hudebníci mezi jednotlivými etapami během chvíle i převlékli a pokračovali dál. Stejně tak ohlášená přestávka trvala jen několik minut a poté své fanoušky neochudili o největší legendární hity jako Želva, Dynamit, Okno mé lásky, Kdo tě líbá, když ne já a další. Vše bylo zpestřeno bohatou pestrou projekcí.

Olympic v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Legendární kapela v minulém roce oslavila již šedesát let. „Nemohu si stěžovat, šedesát let bylo skvělých. Je to úspěch v každém případě. Byl jsem u toho, přesně v polovině jsme to zabalili, když nám bylo třicet. Znovu jsme to za necelé dva roky nastartovali, zaplať Bůh, a užíváme si to,“ řekl frontman kapely Petr Janda, který vloni přiznal, že rozhodně nečekal, že by mohli někdy slavit takové jubileum kapely.

Obdiv sklízí i sám Petr Janda, který i ve svých dvaaosmdesáti letech srší neuvěřitelnou energií a celý koncert jede na kytaru jak motorová myš, jak ho někteří fanoušci označili. „Jsou to prostě legendy. Tohle je nostalgie, mládí, ale v podstatě celý život. Poslouchala je moje mamka a poslouchám je i já a ty písničky nestárnou, je to skvělé, jak pořád táhnou," řekla Lucie Zemanová.